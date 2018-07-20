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ثورات "مصر النهارده" لا تنتهي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:42 ص
ثورات مصر النهارده لا تنتهي
خيري رمضان
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نبيل أبو زيد
 
رغم جلوس مجدى لاشين مع فريق عمل برنامج «مصر النهاردة» الأسبوع الماضى، وحل أزمات الإعلامية رشا نبيل، والإعلامى خيرى رمضان، وتسوية مستحقاتهما المالية، سرعان ما دبت الأزمات مرة أخرى فى البرنامج، وانسحب عدد من المونتيرين والمراسلين، وعدد آخر من العاملين فى البرنامج، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، منذ عدة أشهر، فى الوقت الذى يعانى فيه العاملون من كثرة ساعات العمل، وعدم توفير الإمكانيات اللازمة له.

وكانت البداية عندما رفض مراسلو البرنامج ومصورو ومخرجو التقارير السفر إلى المحافظات، لعدم توفير سيولة للانتقالات أو إقامة لهم، وفقد البرنامج عنصراً مهماً يثرى المحتوى، ولعدم تحقيق البرنامج عوائد إعلانية كبيرة، سادت سياسة التقشف، ولم يتم توفير المستلزمات الخاصة بالحلقات، أو سيارات للضيوف، وفوجئ فريق البرنامج أن سيارات نقل الضيوف هى «الدوبل كابينة»، التى يعترض الضيوف على استقلالها أحيانا.

وأمهل العاملون التليفزيون مدة حتى نهاية شهر ٧، إما يحصلون على مستحقاتهم المالية كاملة، ويستأنفون العمل، إما سيتم الانسحاب من البرنامج بشكل نهائى، وهو الأمر الذى ينذر بإغلاق البرنامج بشكل كامل.
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