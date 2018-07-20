110 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر في 5 أسابيع عرض

استطاعت السينما المصرية فى موسم عيد الفطر حصد 110 ملايين جنيه خلال 5 أسابيع عرض حتى الآن، وهو رقم كبير للغاية خاصة فى ظل وجود منافسات بطولة كأس العالم والتى انتهت يوم الأحد الماضى، إلا أن الجمهور ظل حريصاً خلال الفترة الماضية على الذهاب إلى السينمات ومشاهدة الأفلام المعروضة كعادة الجمهور فى مواسم الأعياد التى دائماً ما تحقق إيرادات ضخمة.





وجاءت الـ110 ملايين جنيه مقسمة على 5 أفلام تم طرحها مع انطلاق موسم عيد الفطر وهى "ليلة هنا وسرور" بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوى، و"حرب كرموز" بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى، و"قلب أمه" بطولة شيكو وهشام ماجد، و"الأبلة طم طم" بطولة ياسمين عبد العزيز وإخراج على إدريس، و"كارما" بطولة عمرو سعد وزينة وغادة عبد الرازق وإخراج خالد يوسف.





وقبل انطلاق موسم عيد الفطر كان هناك قلق وتخوف من بعض صناع السينما فى إقبال الجماهير على دور العرض بسبب مباريات كأس العالم ومشاركة منتخب مصر فى البطولة بعد غياب دام 28 عاماً، إلا أن الإيرادات جاءت ضخمة وغير متوقعة.