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طرح تريللر فيلم الدراما والرومانسية Life Itself

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:36 ص
طرح تريللر فيلم الدراما والرومانسية Life Itself
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الفجر الفني
 
طرحت شرك وشبكة أمازون أول تريللر لفيلم الدراما والرومانسية Life Itself، المقرر طرحه يوم 21 سبتمبر من العام الجارى فى الولايات المتحدة.

الفيلم من إخراج وتأليف دان فوجلمان، وتدور قصته حول مع انتقال زوجين شابين من جامعة نيويورك من الكلية إلى الزواج وولادة طفلهما الأول، فإن التقلبات غير المتوقعة فى رحلتهما تخلق صدى يتردد صداه على القارات وعبر الحياة فى الحياة نفسها، ويركز المخرج والكاتب دان فوجلمان على المخاطر ومكافآت الحياة اليومية فى ملحمة متعددة الأجيال بمختلف الأعمار، وتقع الحياة فى مدينة نيويورك ومدينة كارمونا فى إسبانيا، وتحتفل الحياة نفسها بحالة الإنسان وجميع تعقيداتها مع بعض من الفكاهة والمثابرة والحب.

الفيلم من بطولة أوليفيا كوك، وأوليفيا وايلد، وصامويل ل. جاكسون، وأوسكار اسحق، وأنطونيو بانديراس، وماندى باتينكين، ولايا كوستا، وأنيت بينينج، وكايتلين كارمايكل، وجيك روبنسون.
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