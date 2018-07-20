أسعار الدولار اليوم الجمعة 20-7-2018 في البنوك والسوق السوداء

استقرت اسعار الدولار في بداية التعاملات المسائية اليوم الجمعة 20-7-2018، وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى 17.85 جنيه و17.95 جنيه، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في تعاملات اليوم، في بنوك كريدي أجريكول، والبركة مصر، وأبو ظبي الإسلامي، عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.