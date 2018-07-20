ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الدولار اليوم الجمعة 20-7-2018 في البنوك والسوق السوداء

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:52 ص
أسعار الدولار اليوم الجمعة 20-7-2018 في البنوك والسوق السوداء
طباعة
 
استقرت اسعار الدولار في بداية التعاملات المسائية اليوم الجمعة 20-7-2018، وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى 17.85 جنيه و17.95 جنيه، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في تعاملات اليوم، في بنوك كريدي أجريكول، والبركة مصر، وأبو ظبي الإسلامي، عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
المزيد عن: سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار في البنوك سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار الدولار اعلى سعر للدولار اسعار الدولار اليوم أسعار الدولار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 12:20:05 PM