أبرزها "هبوط اضطراري لطائرة شحن أوكرانية".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أوالعالمية، خلال الساعات القليلة الماضية،أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بانقلاب ميكروباص بطريق السخنة، فضلًا عن هبوط اضطرارى لطائرة شحن أوكرانية قرب مطار العلمين ونجاة طاقمها.

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بانقلاب ميكروباص بطريق السخنة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السخنة - القطامية، تم نقل الجثث الى مشرحة السويس والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحى.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس ، قد تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة بطريق القطامية - السخنة

وقال مصدر طبى بالسويس ، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى التأمين الصحي، لافتا إلى وجود حالات خطرة بين المصابين.

إصابة 13 شخصاً فى انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية مطروح

بينما أصيب 13 شخصًا من محافظتي القاهرة والجيزة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية - مطروح، أمام المقابر الألمانية غربي مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

هبوط اضطراري لطائرة شحن أوكرانية قرب مطار العلمين

وهبطت اضطراريا طائرة شحن أوكرانية من طراز انتينوف٢٦ نتيجة عطل فني قبل هبوطها مطار العلمين بـ ٤٨ ميل ونجاة طاقمها بالكامل وعددهم 6 افراد.

سفير روسيا في واشنطن: نتائج التعاون بين البلدين واضحة في سوريا

فيما نقلت وكالة إنترفاكس عن أناتولى أنتونوف سفير روسيا في واشنطن قوله، إن نتائج التعاون الروسي الأمريكي واضحة في سوريا.

وأضاف السفير أيضا أن موسكو مستعدة لبحث اقتراح بعقد اجتماع جديد بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره امريكى دونالد ترامب.

وكان البيت الأبيض قد قال أمس الخميس إن ترامب وجه الدعوة لبوتين لزيارة واشنطن الخريف المقبل متجاهلا بذلك انتقادات كبيرة في الولايات المتحدة للقمة التى جمعت بينهما فى هلسنكى هذا الأسبوع.