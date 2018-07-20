اللبنانية قمر: الإغراء نعمة والأنوثة مش تهمة

لا تكف عن إثارة الجدل، وصورها الأخيرة بالبكينى، كانت الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى والسوسيشال الميديا الأسبوع الماضى، وحينما سألناها عن السر وراء كل هذه الضجة المثارة، وهل كانت تقصد ذلك قالت: «أولا أنا لم أقصد شيئا إنما هى جلسة تصوير مختلفة، فأنا بطبيعتى أحب الاختلاف طوال الوقت، والتمرد على المألوف، ومن وجهة نظرى، إن الإغراء نعمة، والأنوثة ليست تهمة، لم ولن تكن كذلك فى يوم من الأيام.





وأشارت قمر إلى أنها خلال الفترة المقبلة ستتحدث عن النجاح وللنجاح فقط، وليحترق من يحترق على حد تعبيرها، لن تلتفت لأحد، أو لأى انتقادات.





أما عن السر وراء تسريحة الشعر القصيرة وتشبيهها باللبنانية نادين نجم، قالت قمر: «كانت فكرة مصففة الشعر، فاديا مندلق، من باب التغيير ليس أكثر، فكما قلت لك، أنا أحب الاختلاف والتغيير، خاصة أن الجمهور اعتاد على شعرى الأسود الطويل، لكن قررت منذ فترة تغيير اللوك.





وعمن ينتقدونها طوال الوقت، أوضحت قمر أن هذه الأمور لم تعد تشغل بالها، فالناس لا يملكون حق تعديلها، لذا يجب أن يقبلوها كما هى أو يتركوها كما هى، وقالت: «إننى مؤمنة بأن السحر هو أكثر قيمة من الجمال، لأنه يمكنك مقاومة الجمال، ولكن لا يمكنك مقاومة السحر، وأعرف جيدا ذلك».





أما عن الجديد لديها أشارت قمر إلى أنها قرأت أكثر من سيناريو لفيلم سينمائى مصرى، بعدما اشتاقت للتمثيل، ومن المفترض أن تعود للقاهرة لتبدأ التحضير لفيلم سينمائى جديد دون الخوض فى تفاصيل أخرى، كما أنها انتهت من تسجيل أكثر من أغنية باللهجة المصرية، لكنها لم تستقر أيها ستطرح فى الوقت القريب.



