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"الشويمي": السيسي ناقش موضوعات خطيرة مع البشير تؤثر على البلدين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:40 ص
الشويمي: السيسي ناقش موضوعات خطيرة مع البشير تؤثر على البلدين
البشير والسيسي
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هدى عبدالرازق
 
قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقًا، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم تعد نقطة فارقة في العلاقات المصرية السودانية.

وأشار "الشويمي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي يريد أن تكون العلاقات المصرية السودانية نموذجًا للعلاقات العربية والأفريقية، لافتًا إلى أن مدة الزيارة تعد الأطول مقارنة بزيارات الرؤسا المصريين السابقين، معقبًا: "السيسي يشعر أنه يزور أهله".

وأضاف أن الموضوعات التي تناقش خلال الزيارة تعد موضوعات خطيرة تؤثر على البلدين.
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