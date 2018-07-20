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غزة تستعد لـ"جمعة حقوق اللاجئين"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:36 ص
غزة تستعد لـجمعة حقوق اللاجئين
أرشيفية
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رحاب منيعم
 
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الفلسطنيين للمشاركة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بعنوان "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين".

وأكدت الهيئة، استمرار وتواصل مسيرات العودة، داعية كافة قطاعات الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة حقوق اللاجئين، وذلك بعد عصر اليوم للتأكيد لكل العالم أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.

وقالت: سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات، التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها.

وبلغ إجمالي الشهداء، الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار 142 شهيدا، بينهم 18 طفلا، بحسب وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة، أن أكثر من 16 ألف مواطن أصيبوا بجراح مختلفة، بينهم 390 وصفت إصاباتهم بالخطير.

المزيد عن: مسيرات العودة قطاع غزة فعاليات الجمعة
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