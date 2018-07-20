السيسي: مصر كانت مهددة بالدخول في حالة إفلاس منذ 3 سنوات



وأشار "السيسي"، إلى أن مصر بدأت مسار الإصلاح الاقتصادي في منتهى القسوة، وما أنجحه هو تحمل الشعب، مضيفًا أنه لن تستطيع أي دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون شعبها وتحمله لهذا الإصلاح.

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الدولة المصرية كانت مهددة منذ 3 سنوات بالدخول في حالة إفلاس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.