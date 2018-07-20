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السيسي: مصر كانت مهددة بالدخول في حالة إفلاس منذ 3 سنوات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:27 ص
السيسي: مصر كانت مهددة بالدخول في حالة إفلاس منذ 3 سنوات
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الدولة المصرية كانت مهددة منذ 3 سنوات بالدخول في حالة إفلاس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأشار "السيسي"، إلى أن مصر بدأت مسار الإصلاح الاقتصادي في منتهى القسوة، وما أنجحه هو تحمل الشعب، مضيفًا أنه لن تستطيع أي دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون شعبها وتحمله لهذا الإصلاح.
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