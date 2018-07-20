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القصة الكاملة لاتداء جنيفر أنيستون خاتم زواج في مونتريال

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:54 ص
القصة الكاملة لاتداء جنيفر أنيستون خاتم زواج في مونتريال
جنيفر أنيستون
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الفجر الفني
 
التقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لنجمة هوليوود جنيفر أنيستون خلال تجولها بأحد شوارع مونريال، وكانت النجمة البالغة من العمر 49 عاما ترتدى خاتم زواج بيدها اليسرى وهو لم يكن خاتم زواجها من النجم جاستين ثيرو اللذان أعلنا انفصالهما منذ فترة.

وتكهن البعض أن جنيفر أنيستون ترتدى خاتم الزواج كجزء من تصويرها فيلمها الجديد "Murder Mystery" مع النجم آدم ساندلر.

ظهرت جنيفر أنيستون مرتدية ملابس "كاجوال" أنيقة من تى شيرت باللون الأبيض وبنطلون جينز، واختارت أن تحمل حقيبة باللون البيج من "Céline" ووصل سعرها إلى 1500 جنيه إسترلينى.
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