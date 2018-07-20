هنا الزاهد عن جدتها: "هعمل مستشفى باسمها زي بهية" (فيديو)

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها تتمنى أن تقيم مستشفى لعلاج السرطان تشبه مستشفى "بهية"، وتُطلق عليها اسم "مستشفى رجاء"، تيمنًا باسم جدتها التي توفت بسبب إصابتها بمرض سرطان الثدي، مشيرُة إلى أنها ستقوم بهذا حينما يتسع رزقها ويكون لديها أموالًا تكفي لبناء المستشفى.





وأضافت هنا الزاهد، في حوارها ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "سي بي سي"، ان والدتها أصيبت في مرحلة من مراحل بالسرطان أيضًا، وذلك أثناء تصويرها مسلسلي "أيوب" و"سك على إخواتك" اللذان تم عرضهما في رمضان الماضي.







