أصالة تصر على اتهام "موازين" بالرشوة

جدل كبير أثارته الفنانة السورية أصالة نصرى، بعدما نشرته عبر حسابها على إنستجرام، واتهمت شخصاً تواصل معها من أجل الغناء فى فاعليات مهرجان موازين بالدورة الـ17 المقامة حاليا مقابل «رشوة»، ورفضت أصالة الأمر، وقامت بفضحه، الأمر الذى استدعى محمود لمسفر المستشار الفنى لمهرجان موازين الدولى، للرد على هذا الأمر نافيا أن المهرجان تواصل مع الفنانة أصالة للغناء فى هذه الدورة من الأساس، ولم يعلم بالأمر إلا من خلال أصالة.





لمعرفة حقيقة الأمر تواصلنا مع أحد العاملين فى الدورة الحالية بمهرجان «موازين»، وأكد أن أصالة على حق، وهناك من تواصل معها إلا أنه أخبر إدارة المهرجان بأن المفاوضات فشلت لانشغال أصالة، وأن بيان المستشار الفنى للمهرجان تم إصداره للدفاع عن العاملين فى الدورة، خاصة أنه من كان يتواصل مع أصالة هو شخص واحد، وليس كل العاملين فى المهرجان، وهذا الشخص يمثل نفسه فقط.





وعلى جانب آخر أجرينا اتصالا هاتفيا بأنس نصرى شقيق الفنانة أصالة ومدير أعمالها، وقال فى تصريحات خاصة إن أصالة لم تعط للأمر أهمية كثيرة، وغير متواجدة فى مصر حالياً، وهى الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية وتقضى إجازة مع ابنتها «شام الذهبى»، وأنه تابع البيان الذى أصدر من قبل القائمين على الدورة الحالية من مهرجان «موازين»، وأعلن استغرابه من نفى محمود لمسفر المستشار الفنى للمهرجان التواصل مع شقيقته أصالة للغناء فى فاعليات الدورة الحالية، قائلا إن شقيقته لم تكتب شيئًا دون أن يكون حقيقياً.



