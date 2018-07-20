طريقة عمل البسبوسة بالبيض

يتم فصل بياض البيض عن الصفار

– يخفق البياض جيدا حتى يصبح مشابها للثلج الأبيض ويضاف إليه الفانيليا

– وفي إناء آخر يخلط صفار البيض جيدا ثم يضاف إليه السكر والحليب والفانيليا

– تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الزيت النباتي ويخلط ثم يضاف الدقيق الأبيض والخميرة تدريجيا مع الخفق باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيلا



– يضاف إلى الخليط بياض البيض، ويحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي أو السمن كما يمكن استخدام الطحينة



– يسكب الخليط في الصينية ويفرد فيها ويحرك من من الجانبين حتى يتم توزيعها على الصينية حتى تصل إلى جميع الجوانب



– يفتح الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ويترك العجين لمدة نصف ساعة أو حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون



– يتم إخراج الصينية من الفرن وتترك قليلا حتى تهدأ ثم يوضع فوقها العسل الشربات البارد حتى تتشربه.

– تترك البسبوسة حتى تبرد تماما ثم تقطع وتقدم ويمكن رش جوز الهند المبشور فوقها







– ست حبات من البيض– اثنان ملعقة فانيليا– نصف كوب زيت ذرة– كوب من السكر– كوب من الحليب– كوب من الطحين الأبيض– ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية