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طريقة عمل البسبوسة بالبيض

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:44 ص
طريقة عمل البسبوسة بالبيض
طريقة عمل البسبوسة بالبيض
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المقادير
– ست حبات من البيض
– اثنان ملعقة فانيليا
– نصف كوب زيت ذرة
– كوب من السكر
– كوب من الحليب
– كوب من الطحين الأبيض
– ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

طريقة التحضير
يتم فصل بياض البيض عن الصفار
– يخفق البياض جيدا حتى يصبح مشابها للثلج الأبيض ويضاف إليه الفانيليا
– وفي إناء آخر يخلط صفار البيض جيدا ثم يضاف إليه السكر والحليب والفانيليا
– تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الزيت النباتي ويخلط ثم يضاف الدقيق الأبيض والخميرة تدريجيا مع الخفق باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيلا

– يضاف إلى الخليط بياض البيض، ويحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي أو السمن كما يمكن استخدام الطحينة

– يسكب الخليط في الصينية ويفرد فيها ويحرك من من الجانبين حتى يتم توزيعها على الصينية حتى تصل إلى جميع الجوانب

– يفتح الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ويترك العجين لمدة نصف ساعة أو حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون

– يتم إخراج الصينية من الفرن وتترك قليلا حتى تهدأ ثم يوضع فوقها العسل الشربات البارد حتى تتشربه.
– تترك البسبوسة حتى تبرد تماما ثم تقطع وتقدم ويمكن رش جوز الهند المبشور فوقها


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