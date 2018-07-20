صراع إليسا ونوال الزغبي على كعكة روتانا

صراع جديد ينتظر نجمات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فور الإعلان عن انضمام الفنانة نوال الزغبى لنجوم شركة روتانا، وردد البعض أن المنافسة ستكون مشتعلة بينها وبين إليسا التى يعتبرها البعض الابنة المدللة لشركة روتانا الفترة الأخيرة.





وتأكدت التكهنات بعد أكثر من موقف جمع بين إليسا ونوال، خاصة بعدما غابت إليسا عن حفل العشاء الذى نظمته الشركة مؤخرًا ببيروت، وأثار غيابها الكثير من علامات الاستفهام لأنها لا تفوت مناسبة للشركة إلا وتلبى دعوتها على الفور، لكن يبدو أن غيابها سببه الاحتفال بعودة نوال لبيتها روتانا.





المثير للدهشة ما حدث منذ أيام فى حفل افتتاح روتانا كافيه بالقاهرة الذى حضره لفيف من نجوم الفن بمصر والعالم العربى من أبناء الشركة فى مقدمتهم سميرة سعيد وأنغام وعاصى الحلانى وزيزى عادل ورامى صبرى والمغربية جنات وغيرهم من نجوم الشركة ، فيما غابت أصالة نصرى عن الحفل لتواجدها بفلورنسا مع ابنتها شام، كما غاب تامر حسنى أيضًا عن الحفل بعد انتهاء تعاقده مع الشركة.





ولاحظ المدعوون للحفل حالة الجمود التى شهدتها العلاقة بين إليسا ونوال الزغبى خاصة بعد أن قامت إليسا بنشر مجموعة من الصور لأنغام وسميرة سعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بها ووجهت لهن رسالة ود وترحيب ، ولم تقم بنشر أى صور لنوال الزغبى والتى كانت بنفس الحفل.





جدير بالذكر أن إليسا أوشكت على طرح ألبومها الغنائى بالأسواق، وتستحوذ حاليًا على اهتمام الشركة قبل انضمام نوال الزغبى، كما تستعد لطرح الفيديو كليب الأول لها من الألبوم والذى يحمل عنوان «إلى كل اللى بيحبونى «مع المخرجة إنجى الجمال التى قامت بالتعاون معها فى آخر كليباتها الغنائية «عكس اللى شايفينها «.





أما نوال الزغبى فتصب كل اهتمامها بألبومها الجديد ليمثل عودة قوية لها مع الشركة ، بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات منذ آخر ألبوماتها معهم عام 2008، وحمل عنوان «خلاص سامحت».



