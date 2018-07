أغلى الأجنحة الفندقية لعام 2018 وفقاً لـ "إيليت ترافلر"

أصدرت مجلة “إيليت ترافلر” الخاصة بنمط حياة الأثرياء، قائمة تضم أفضل 100 جناح فندقي في العالم، والتي تشمل أغلى 10 جناح في العالم.



وقد احتل جناح رويال بنتهاوس في فندق بريزيدنت ويلسون في جنيف، المركز الأول، وهو يكلف 75 ألف دولار (56 ألف جنيه إسترليني) في الليلة، ويضم 12 غرفة نوم، ونوافذ مضادة للرصاص ومجموعة من الكتب النادرة.



وفيما يلي أغلى 10 أجنحة فندقية في العالم، بالصور:



1- جناح رويال بنتهاوس، فندق بريزيدنت ويلسون، جنيف – 80،000 دولار (61،320 جنيه إسترليني)

يمتد جناح رويال بنتهاوس المكون من 12 غرفة نوم في فندق بريزيدنت ويلسون في جنيف، سويسرا، على الطابق الثامن بالكامل ويعرض إطلالات مدهشة على بحيرة جنيف ومونت بلانك من خلال النوافذ الكبيرة الممتدة من الأرض حتى السقف.



وتشمل الامتيازات الأخرى في الجناح، والذي استضاف العديد من المشاهير ورؤساء الدول، حماما رخامي مع حوض استحمام ساخن ومستلزمات استحمام ماركة Hermès.



2- جناح Terrace المكون من 5 غرف نوم، The Mark، نيويورك – 75،000 دولار (57،473 جنيه إسترليني)

تقدّم الشقة التي تبلغ مساحتها 12000 قدم مربع واحة فوق المدينة، مع جناح مفتوح في السقف، وتراس على السطح مساحته 2500 قدم مربع يطل على سنترال بارك، وقد تم تصميم الغرف من قبل المصمم الفرنسي جاك جرانج، وتشمل غرفة الطعام ذات 24 مقعد وغرفة معيشة مع بيانو كبير.



3- جناح بنتهاوس، جراند حياة كان، مارتينيز – 53200 دولار (40.774 جنيه إسترليني)

يقع جناح البنتهاوس في الطابق السابع من فندق Grand Hyatt Cannes Martinez، وتبلغ مساحته 3222 قدم مربع ويضم 4 غرف نوم.



بالإضافة إلى غرفة المعيشة وغرفة الطعام والحمام الرخامي، يمكن للضيوف الاستمتاع بتراس خاص مساحته 2906 قدم مربع يطل على خليج كان وشارع Boulevard de la Croisette الشهير.



4- بنتهاوس، فندق فاينا، ميامي – 50،000 دولار (38،309 جنيه إسترليني)

يكلف البنتهاوس الأنيق في فندق Faena في ميامي sashays حوالي 50،000 دولار (38،309 جنيه إسترليني) في الليلة.



يتميز الجناح المعاصر بمستويين من مناطق التجمعات الواسعة وغرف الطعام التي تعتبر مثالية للترفيه، وتحتوي جميع غرف النوم الخمس في الأجنحة على شرفات مفروشة، بحيث يمكن للضيوف الاستمتاع بشروق الشمس إلى غروب الشمس على الساحل.





5- هيلتوب فيلا، جزيرة لاوكالا، فيجي – 45000 دولار (34،487 جنيه إسترليني)

يقع هذا السكن على قمة تلة خضراء في جزيرة يملكها Mateschitz، ويوفر غرف لستة ضيوف، ويتميز بإطلالات بانورامية على الجزيرة والبحر، ومساحة غرفة نوم تبلغ 120،000 قدم مربع تقريبًا، وطباخ خاص، وسائق ومربية، والوصول إلى مهبط طائرات خاص، وتبلغ تكلفته 45000 دولار في الليلة.



6- فندق جراند، فندق المنصور، مراكش – 43،480 دولار (33،296 جنيه إسترليني)

بتفويض من الملك محمد السادس، يضم الفندق المكون من ثلاثة طوابق في مراكش جدرانًا مطلية بالذهب وأرضيات من العقيق وأجزاء من الرخام وتفاصيل رائعة من البلاط.



جناح غراند رياض الفخم هو لوحة فاخرة تأتي بسعر 43،480 دولارًا (33،296 جنيهًا إسترلينيًا)، مما يشير إلى أن لديها كل الكماليات التي قد يحتاجها المرء.



7- جناح بنتهاوس، فندق Cala Di Volpe، سردينيا – 41،177 دولار، (31،558 جنيهًا إسترلينيًا)

مقابل 41،177 دولارًا أمريكيًا (31،562 جنيهًا إسترلينيًا) في الليلة، يمكن للضيوف في جناح البنتهاوس في المنتجع الاستمتاع بالرفاهية المكونة من ثلاث غرف نوم مع إطلالات شاملة على ساحل الأزور.



تضم الغرفة أيضًا مقصورة تشمس اصطناعي ومنطقة للياقة البدنية ومسبحًا خاصًا مع تراس كبير من بلاط التراكوتا.



8- الجناح الملكي، ذا بلازا، نيويورك – 40،000 دولار (30،638 جنيه إسترليني)

يحتوي الجناح الملكي في فندق Plaza الشهير في نيويورك، والذي يكلف من 40،000 دولار (30،638 جنيه إسترليني)، على ثلاث غرف نوم، ومصعد خاص، ونوافذ كبيرة تطل على الجادة الخامسة.



وتشمل الامتيازات الأخرى في الشقة بيانو كبير وغرفة طعام تتسع لـ 12 مقعدًا ومكتبة وغرفة نوم رئيسية “ضخمة” وجيم.



9- برنسيس جريس سويت، فندق دو باريس، موناكو – 37،000 دولار (28،355 جنيه إسترليني)

يتكون هذا الجناح من طابقين وتبلغ مساحته 9797 قدم مربع، وهو يضم غرفتي نوم، ومكتب، ومراحيض في كل طابق، وصالتان، وغرفة معيشة، وغرفة طعام، ومطبخ، وحمامات فاخرة، وتشمل المرافق الأخرى منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق وجاكوزي وساونا وحمام سباحة لا متناهي، وقد تصل تكلفته إلى 37،000 دولار (28،355 جنيهًا إسترلينيًا) في الليلة.



10- Suite 5000 في فندق Mandarin Oriental New York، نيويورك – 36،000 دولار، (27،566 جنيه)

يقع Suite 5000 في فندق Mandarin Oriental New York في الطابق الـ50 وهو حصري للغاية ولا يتم إدراجه حتى على الموقع الإلكتروني للفندق.



وتبلغ تكلفة هذه اللوحة الأنيقة 36 ألف دولار (27 ألف جنيه إسترليني) في الليلة، وتضم مكتبة للأفلام والموسيقى، كما أن جدرانه مزينة بالصور الفنية والمنحوتات التي يمكن للضيوف شراؤها بضغطة زر آيباد.



تبلغ مساحة الجناح 3300 قدم مربع، ويضم ثلاث غرف نوم وغرفة معيشة ومساحة لتناول الطعام تتسع لعشرة أشخاص