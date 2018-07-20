للعروس.. خلطات طبيعية لترطيب الشعر الجاف

تسعي العروس للحصول علي إطلالة مميزة في ليلة الزفاف، ولنساعدك في الحصول علي تلك الإطلالة نقدم لكي اليوم مجموعة من الخلطات الطبيعية لترطيب الشعر الجاف، وتلك الخلطات.



خلطة الزيوت للشعر الجاف

يمكنك مزج عدة زيوت طبيعية تتميز بغناها بالاوميغا 3 وفيتامين هـ والاحماض الدهنية والتي تعالج مشاكل الشعر الجاف وتعمل على ترطيبه. امزجي كمية متساوية من زيت جوز الهند، زيت الأفوكادو، زيت الأركان، زيت أملا، وادهني شعرك بالمزيح بدءا من فروة الرأس وصولا لنهايات الشعر واتركيه لفترة 30 دقيقة قبل ازالته بالماء والشامبو المناسب.



حليب جوز الهند للشعر الجاف

عالجي جفاف الشعر وخشونته عبر استخدام حليب جوز الهند كبلسم لشعرك عن طريق دهن كامل الشعر به وتركه لفترة 15 دقيقة من ثم شطفه بالماء. تعمل هذه الوصفة ايضا على تنعيم الشعر وتسهيل تمشيطه وترطيبه.



خلطة الباميا مع جل الكتان

تتميز هذه الخلطة بمفعولها الرائع في ترطيب الشعر الجاف والخشن واكسابه مظهرا صحيا مشرقا وملسًا. قومي بتقطيع نحو قبضة يد من الباميا إلى اجزاء صغيرة ومن ثم إغليها في الماء مع ملعقة من بذور الكتان الى ان يتحول مائها الى مزيج دبق. يترك المزيج ليبرد ومن ثم يصفى ويستخدم الماء كماسك على الشعر لفترة 15 دقيقة





