مدافع الأهلي يعود للقاهرة اليوم

يعود رامى ربيعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر إلى القاهرة اليوم الجمعة، قادمًا من ألمانيا، بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك، للتعافى من الإصابة.





وخضع رامى ربيعة لعدة فحوصات طبية فى ألمانيا تحت إشراف البروفيسور فولفارت طبيب المنتخب الألمانى لكرة القدم، الذى أشاد بتحسن حالة اللاعب ونجاحه فى السير بشكل مثالى فى تنفيذ البرنامج التأهيلى الذى تم وضعه.





ومن المقرر أن يستكمل ربيعة المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى تمهيدا للمشاركة فى المباريات.



