أسبوع السهرات الساخنة والحب والنميمة بهاسيندا

كانت أحداث الساحل الشمالى الأسبوع الماضى الأكثر سخونة، خاصة مع افتتاح أحد أشهر أماكن السهر أبوابه فى هاسيندا، كان هناك حفلتان، تميزت فيهم الـ yellow party أو الحفلة الصفراء أكثر من الـ white party أو الحفلة البيضاء. ومن شروط الحفلات ارتداء اللون الرسمى للحفلة، إذا كان الأبيض أو الأصفر. لكن كانت حكايات الـ yellow party الأكثر إثارة، خصوصًا مع وجود الكثير من الـ couples، وبداية قصص الحب فى تلك الليلة الصفراء. فكان شعار اليوم my banana على فتيات الحفل.



