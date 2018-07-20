"النقل": طرح ٥٥ ألف متر مربع بميناء الاسكندرية لأعمال الصب السائل

عقد اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اجتماعا بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس الإدارة حيث وافق المجلس على بدء إجراءات طرح مساحة ٥٥ ألف متر مربع مقسمة على جزئين لأعمال الصب السائل مع التأكيد على إلزام المستثمرين بإعداد دراسات الجدوى اللازمة لتلك المشروعات.





وعرض بالاجتماع أهم ملامح المخطط العام للميناء حتى ٢٠٣٥ والذي يشمل أهم المشروعات المنفذة بالميناء مثل أعمال التكريك التى تمت على المجرى الملاحي الخارجي للميناء وكذلك الممر الداخلى للوصول لعمق ١٥ متر لاستقبال السفن العملاقة، وكذلك مشروع الجراج متعدد الطوابق وأعمال استكمال إنشاء محور كوبري الدخيلة والوصلة التى تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى ومشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية على ترعة النوبارية وما تم إنجازه من إجراءات حتى الآن لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع.



