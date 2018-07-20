الليلة.. انطلاق "ليالي الصيف" بمرتفعات طابا بقيادة نجوم الغناء والطرب الشعبي

تبدأ مرتفعات طابا حفلاتها الغنائية بعنوان "ليالي الصيف الغنائي في طابا هايتس" بدءًا من اليوم الجمعة 20 يوليو، وتستمر حتى 27 يوليو من نفس الشهر، بهدف تنشيط السياحة في جنوب سيناء وخاصة منطقة طابا، تمهيدًا لعودتها عاصمة للسياحة العربية والأجنبية.





ومن المقرر أن يحيي الحفلات عددًا من نجوم مصر ولبنان ونجوم الغناء الشعبي، ومنهم: فارس كرم ومعين شريف وزياد صالح وأحمد شيبه، ورامي صبري وكارمن سليمان وبوسي.





يحيي حفل افتتاح الليالي الصيفية الفنان اللبناني فارس كرم مساء اليوم، ويحيي ا لفنان اللبنانى معين شريف حفله غدًا السبت، أما في الثاني والعشرين من يوليو سيكون الموعد مع أغاني التراث الأردنية بقيادة المطرب الأردني زياد صالح، على أن يبدأ المطربين المصريين لياليهم بحفل للفنانة كارمن سليمان الإثنين 23 يوليو ثم حفل المطرب الشعبي أحمد شبية، ويخلل الليالي قسطًا من الراحة لمدة ثلاثة أيام ثم تستأنف بحفل للمطرب رامي صبري، على أن تختتم بوسي فعاليات المهرجان في السابع والعشرين من يوليو.





يقام المهرجان تحت إشراف شركة مرتفعات طابا التابعة لشركة "أوراسكوم القابضة للتنمية - مصر"، بإشراف عماد الطرابيشي ممثل المالك، وذلك بمنطقة التسوق بمنتجع طابا هايتس.





وقال عماد الطرابيشي، المدير العام للمهرجان، إن فكرة وجود حفلات غنائية داخل طابا بدأت عندما وجدنا السياحة هادئة وتحديدًا منذ منتصف عام 2016، ولكن حاليًا بدأت السياحة تعود إلى مكانتها، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لجذب السائحين خاصة من دول لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية.





يذكر أن مرتفعات طابا نظمت عددا من الحفلات لكبار النجوم منهم شيرين عبدالوهاب وجورج وسوف ونجوى كرم وائل جسار، وينظمها شركة ستار سيستم هاني حسن، ويحضرها عدد كبير من الجاليات العربية.