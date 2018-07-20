مباشر من الساحل الشمالي

- أحمد نظيف يقضى معظم وقته مع أسرته على البحر ولا يناقش أحدا فى الأوضاع الاقتصادية، ويكتفى بقضاء أغلب أوقاته بصحبة أسرته وأصدقائه المقربين، ويتجنب لدرجة كبيرة الحديث فى السياسة أو الخوض فى نميمة المجتمع العادية.





- استأجر الكوافير الشهير محمد الصغير شقة للعاملات فى فروعه بالساحل الشمالى فى منطقة الضبعة ولكنه فوجئ بأن الشاب الذى يوصلهن هناك من اعتدى عليه ضرباً بعد أن احتج الأهالى على سكن الكوافيرات بينهم واعتبارهن غرباء عن المنطقة ولا يتناسبن لحياة المنطقة البسيطة.





- كثيرا من محلات الساحل الشمالى الشهيرة لم تفتح أبوابها هذا الصيف بعد أن تعرضت للسرقة فى الشتاء، وبعد أن تضاعفت أجور العمالة والخدمات، ومع قلة رواد الساحل هذا العام بسبب مباريات كأس العالم، الأمر الذى جعل العديد منها تتراجع عن فكرة افتتاح فروعها بالساحل





- طردت إدارة هاسيندا عامل إنقاذ بعد أن اتهمه وزير بأنه قام بتصوير ابنته بالموبايل بملابس البحر ولَم يكن ذلك صحيحا، ولكن إدارة المنتجع الشهير قررت أن تضحى بالعامل البسيط حتى يرتاح معالى الوزير ويهدأ ويواصل قضاء عطلته الصيفية بصحبة أسرته!





- تزيد أسعار الساحل الشمالى عن باقى المدن المصرية بمعدل يفوق ٨٠ فى المئة بما فى ذلك الإيجارات مما خفف الإقبال هذا الموسم إلى النصف تقريبا، وفضل رواد الساحل الشمالى هذا العام للاتجاه للإقامة بمدن ساحلية أخرى مثل الجونة والغردقة وشرم ومرسى مطروح،





- اهتمت الصحف المصرية بالشاب الذى شفط فى إحدى القرى الشهيرة ولكنها لم تهتم بمصرع أب يعمل نجاراً هو وابنه الصغير الذى جاء به ليصيف بينما الأب يعمل، قتلا الاثنان وهما يعبران الطريق الذى أصبح يوصف بطريق الموت رغم أنه يعتبر طريقا دوليا، لم تهتم المحافظة بالطريق رغم المليارات التى تجنيها من ضريبة العقارات التى يدفعها سكان القرى دون خدمات خارج قراهم، ولكن كعادات المسئولين لا حياة لمن تنادي!





- تقضى هالة سرحان وصديقاتها المقربات إلهام شاهين وإيناس الدغيدى إجازة الصيف بالساحل الشمالى وبالتحديد فى قرية هاسيندا، جلسات هالة وإلهام وإيناس الدغيدى الأشهر بالساحل وتحاول سيدات عديدات الانضمام إليهن، لمعرفتهن بحجم النميمة الطازجة التى يلتهمنها يومياً.



