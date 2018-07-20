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الأناقة والانسيابية شعار تشكيلة "رولان" الجديدة (صور)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:32 ص
الأناقة والانسيابية شعار تشكيلة رولان الجديدة (صور)
الأناقة والانسيابية شعار تشكيلة "رولان" الجديدة
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أطلق مصمم الأزياء ستيفان رولان تشكيلته الجديدة الجديدة والتي أبهر بها جمهوره، حيث جاءت تلك التشكيلة انسيابية أنيقة.

كما تميزت تلك المجموعة بتناغم ألوانها وتضم بشكل أساسي ألوان الجملي، البيج والأبيض والأحمر الداكن.

ومن المعروف عن رولان احتفاءه بكل الأشياء الجريئة وبنوعية الأزياء كبيرة الحجم، خصوصًا وأنه يُقَدِّم إبداعاته في إطار يغلب عليه الشعور المسرحي في كثير من الأوقات


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