"توقف حركة الملاحة بقناة السويس عقب تصادم 6 سفن".. مجلس الوزراء يعلق
الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:18 ص
يحي حلمي
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن حدوث تصادم لـ 6 سفن في قناة السويس، ما تسبب في تعطيل المجرى الملاحي للقناة.
المركز تواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن حركة الملاحة في قناة السويس تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة مشيرةً إلى أن القناة تشهد عبور 102 سفينة خلال أمس الأربعاء 18/7/2018 وحتى اليوم الخميس, مُؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأعلنت الهيئة، عبور 50 سفينة، أمس الأربعاء 18/7/ 2018، من الاتجاهين بحمولات 3,5 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 31 سفينة بينما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 19 سفينة.
وأضافت أن عدد السفن التي ستعبر القناة اليوم الخميس 19/7/2018 بإذن الله يصل إلى 52 سفينة من الاتجاهين، حيث تعبر 31 سفينة من الجنوب و21 سفينة من الشمال ليصل العدد الإجمالي خلال اليومين إلى 102 سفينة من الاتجاهين.