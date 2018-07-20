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عاجل.. الحكومة توضح حقيقة فتح باب التعيينات في وزارة العدل

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:16 ص
عاجل.. الحكومة توضح حقيقة فتح باب التعيينات في وزارة العدل
وزارة العدل - أرشيفية
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يحي حلمي
 
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل.

المركز تواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

وأشارت الوزارة، إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هي فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

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