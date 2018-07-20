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أول تعليق من الرئيس الصيني على زيارته للإمارات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:15 ص
أول تعليق من الرئيس الصيني على زيارته للإمارات
أرشيفية
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وكالات
 

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن أمله في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ تمنى نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني، أطيب التمنيات لشعب وسلطات الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف، أنه "بعد 34 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية، يحترم البلدين كل منهما الآخر ويتعاملان على قدم المساواة".

وأوضح، أن" العلاقات الثنائية شهدت تطورا كبيرا والتعاون العملي في مختلف المجالات حقق نتائج مثمرة".

وتستمر زيارة الرئيس الصيني لدولة الإمارات ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والآفاق الكبيرة لتعزيزها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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