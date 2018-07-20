عاجل بالأسماء.. إصابة 15 من القاهرة والجيزة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الإسكندرية-مطروح"

أصيب 13 شخصًا من محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، إثر حادثة انقلاب ميكروباص على طريق "الإسكندرية-مطروح"، أمام المقابر الألمانية غربي مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

واستقبل مستشفى العلمين المركزي المصابين عبد الرحمن ممدوح مندي، 20 سنة، من الجيزة، مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و مجدي أبو عميرة علي، 16 سنة، من الجيز، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و عمرو جمال فرحات، 20 سنة، من الجيزة، باشتباه كسر باليد اليسرى وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.





كما أصيبت ألاء أحمد إبراهيم، 16 سنة، من الجيزة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و ملك أحمد حسن، 11 سنة، من القاهرة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و حسن أحمد حسن، 7 سنوات، من القاهرة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.





أيضًا أصيبت أروى أحمد حسن، 14 سنة، من القاهرة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و مروة بسطاوي عوض، 39 سنة، من القاهرة، بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالبطن، و رشا عبد الله محمد، 27 سنة، من الجيزة، بكدمات وسححات متفرقة بالجسم وكدمة شديدة بالرأس، و زينب حسن محمد، 56 سنة، من الجيزة، باشتباه كسر باليد اليسرى كدمات وسجحات متفرقة بالجسم.



