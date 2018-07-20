عاجل بالأسماء.. إصابة 15 من القاهرة والجيزة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الإسكندرية-مطروح"
الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:16 ص
أصيب 13 شخصًا من محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، إثر حادثة انقلاب ميكروباص على طريق "الإسكندرية-مطروح"، أمام المقابر الألمانية غربي مدينة العلمين بالساحل الشمالي.
واستقبل مستشفى العلمين المركزي المصابين عبد الرحمن ممدوح مندي، 20 سنة، من الجيزة، مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومجدي أبو عميرة علي، 16 سنة، من الجيز، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعمرو جمال فرحات، 20 سنة، من الجيزة، باشتباه كسر باليد اليسرى وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
كما أصيبت ألاء أحمد إبراهيم، 16 سنة، من الجيزة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وملك أحمد حسن، 11 سنة، من القاهرة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وحسن أحمد حسن، 7 سنوات، من القاهرة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
أيضًا أصيبت أروى أحمد حسن، 14 سنة، من القاهرة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومروة بسطاوي عوض، 39 سنة، من القاهرة، بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالبطن، ورشا عبد الله محمد، 27 سنة، من الجيزة، بكدمات وسححات متفرقة بالجسم وكدمة شديدة بالرأس، وزينب حسن محمد، 56 سنة، من الجيزة، باشتباه كسر باليد اليسرى كدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
وأصيب أحمد السيد شريف، 42 سنة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدمين وكدمة شديدة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وكدمة شديدة بالبطن وجرح بفروه الرأس، وأحمد حسن أحمد، 45 سنة، من القاهرة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وإبراهيم أحمد إبراهيم، 18 سنة، من القاهرة، بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.
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