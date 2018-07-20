السجن 8 سنوات لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة





أصدرت محكمة كوريا الجنوبية، قرارًا بالسجن لمدة 8 سنوات على الرئيسة السابقة للبلاد، بارك كون هيه، بتهمة اختلاس أموال الدولة والتدخل في أنشطة الحزب.





وفقا لقرار المحكمة، فإن الحكم على الرئيسة قضى بسجنها لمدة ست سنوات لتلقيها أموالا من ميزانية وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، وعليها أيضا دفع غرامة قدرها 3.3 مليار وون (ما يقرب من 3 ملايين دولار).





كما يفرض الحكم السجن لمدة عامين آخرين لمشاركتها بشكل غير قانوني في ترشيح مرشحين للانتخابات من الحزب الحاكم خلال فترة رئاستها.





هذا وكانت محكمة سيؤول المركزية، قد قضت بسجن هيه لمدة 24 عاماً.





وأصبحت بارك (65 عاما) أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا، تعزل من منصبها في كوريا الجنوبية، وذلك بعد أزمة أصابت البلاد منذ أكتوبر عام 2016، بالشلل وأشاعت الاضطراب بسبب فضيحة الفساد، التي أدت أيضا إلى اعتقال رئيس مجموعة سامسونج ومحاكمته.





وتواجه بارك، بعد أن فقدت حصانتها الرئاسية اتهامات جنائية تتعلق بتلقي رشاوى والابتزاز واستغلال السلطة فيما له صلة بمزاعم عن تآمرها مع صديقتها تشوي سون سيل، الأمر الذي تنفيه الرئيسة وصديقتها.



