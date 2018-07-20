نيمار يحسم موقفه من الانتقال لريال مدريد
الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:13 ص
مني العوضي
حسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مصيره مع نادي باريس سان جيرمان وذلك بعد الجدل المثار مؤخرا حول رحيله إلى ريال مدريد لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس الإيطالي.
قال نيمار، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أنا باقٍ ومستمر ولدي عقد مع باريس سان جيرمان".
وأكد نيمار أنه ذهب إلى باريس من أجل تحدي وخوض أشياء جديدة ولتحقيق أهداف ولا شيء تغير في ذهنه حتى الآن.
وأشار نيمار إلى أن هذه الشائعات أخذت أكثر من اللازم والموضوع مؤلم، لكن الجميع يعرف كم إعجابه برئيس النادي وبالمدينة وبجماهير باريس سان جيرمان.