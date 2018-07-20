مصرع 11 شخصًا جراء انقلاب قارب بولاية ميزوري الأمريكية





أفادت الشرطة الأمريكية، مصرع 11 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم عندما انقلب وغرق قارب على متنه 31 شخصا، في ظل أجواء عاصفة ببحيرة في ولاية ميزوري.





وأشارت الشرطة، إلى أن غواصين يمشطون المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين، وفق ما نقلت "رويترز".





وأوضح دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين، أن عددا من الأشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة، التي تعرض لها قارب (رايد ذاداكس) في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.





وأضاف: "لدينا 11 حالات وفاة مؤكدة، ولا يزال هناك بعض المفقودين".





وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر "تويتر"، أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (12 منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.



