عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية بمطار القاهرة

هبطت طائرة أوكرانية من طراز أنتينوف، اضطراريا، نتيجة لعطل فني، صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي، قبل وصولها إلى مطار العلمين بـ٤٨ ميل، ونجا طاقمها بالكامل والبالغ عدده 6 أفراد.





طائرة شحن البضائع الأوكرانية من طراز أنتينوف ٢٦، برقم رحلة 4 955 Kuy، هبطت نتيجة عطل فني بالقرب من مطار العلمين، وذلك خلال رحلتها من كييف بأوكرانيا إلى مدينة الخرطوم بالسودان، والمخطط لها الهبوط بمطار العلمين للتزود بالوقود.





واختفت من على شاشات الرادار، وفور اختفائها قام برج المراقبة بمطار العلمين، بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة المصرية بإحداثيات موقع الطائرة، والذي قام بدوره في الحال وتحديد موقع هبوط الطائرة والذي يبعد ٤٨ ميلًا عن مطار العلمين، ولم ينتج عن هذا الهبوط الاضطراري، وقوع أية إصابات بالطاقم.



