بعثة الإسماعيلي تصل سلطنة عمان للمشاركة في بطولة " صلالة الدولية"

وصلت بعثة فريق الإسماعيلي منذ قليل إلى سلطنة عمان، استعدادا للمشاركة في دورة صلالة الودية الدولية.





ويلتقي الإسماعيلي مع الصفاقسى التونسى الأحد المقبل على استاد مجمع السعادة بالجولة الافتتاحية، ومن المقرر أن يصل لاعبو الفريق لمقر الإقامة للحصول على قسط من الراحة بعد مشقة السفر التى زادت عن 12 ساعة.





وتقام البطولة بنظام المقص الذهبى، حيث يلتقى الفريقان الفائزان فى المباراة النهائية ويلتقى الخاسران فى لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.



