العقد الجديد لهاميلتون يحول الأنظار صوب فيراري

وضع العقد الضخم الذي أبرمه لويس هاميلتون مع مرسيدس، اليوم الخميس، المزيد من التركيز على المنافس فيراري باعتباره الفريق الوحيد الكبير في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الذي يحتمل أن يضم سائقاً جديداً لتشكيلته الموسم المقبل.





وتم اتخاذ القرار الخاص بتمديد عقد هاميلتون حامل لقب بطولة العالم، لمدة عامين إضافيين، في صفقة اشارت تقارير لوسائل إعلام إلى أنها تمنح السائق 40 مليون جنيه إسترليني (51.98 مليون دولار) في العام، بعد فترة طويلة من المفاوضات، وبعد أن تم التعامل بحنكة مع المسألة.





كما تركت هذه الصفقة الموسم السخيف للرياضة، والذي تنتشر فيه الشائعات بشأن انتقالات السائقين، وهو يبدو أقل اثارة من المعتاد.





وتملك فرق فيراري ورد بول ومرسيدس سائقين كبار سيستمرون معها حتى 2020، وهم سيباستيان فيتل، ماكس فرستابن، هاميلتون، وبات الأمر ينحصر الآن في اسم زميل كل منهم.





ويبدو من المرجح بقاء الأسترالي دانييل ريتشياردو مع رد بول، بينما بدا الفنلندي فالتيري بوتاس واثقاً من إمكانية استمرار شراكته مع هاميلتون في مرسيدس.