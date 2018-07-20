اختيار فيلم عن نيل أرمسترونج لافتتاح مهرجان البندقية السينمائي

اختار مهرجان البندقية السينمائي يوم الخميس فيلما يحكي قصة مهمة رائد الفضاء الأمريكي الراحل نيل أرمسترونج، أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر، لافتتاح نسخته هذا العام.

ولن يكون فيلم (فيرست مان) أول فيلم للمخرج الشاب الفائز بالأوسكار داميان تشازيل يفتتح مهرجان البندقية إذ افتتحت نسخة المهرجان عام 2016 بفيلمه الموسيقي (لا لا لاند) الذي قوبل بردود فعل إيجابية من النقاد. ومهرجان البندقية أقدم مهرجانات السينما في العالم وينطلق في وقت لاحق هذا الصيف ويستمر 11 يوما تتضمن عروضا أولى لأفلام وحفلات في المدينة الإيطالية الخلابة.





ويعود تشازيل في (فيرست مان) للعمل مع بطل فيلمه (لا لا لاند) رايان جوسلينج الذي يؤدي دور أرمسترونج بالفيلم وتشاركه البطولة الممثلة كلير فوي نجمة مسلسل (ذا كراون).





ويستند فيلم (فيرست مان) إلى كتاب لجيمس آر. هانسن ويحكي ما حدث مع أرمسترونج بين عامي 1961 و1969 عندما كانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تعمل في سبيل هبوط الإنسان على سطح القمر.