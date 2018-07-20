الريال عينه على "جوهرتي" سان جيرمان

ما زال الأمل يراود ريال مدريد الإسباني في إيجاد الخليفة المناسب للاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل قبل أيام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الريال لا يزال يأمل في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا (26 عاماً) لسد الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو عن الفريق.

وأوضحت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية الشهيرة، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان ستترك تحديد مصير نيمار بيد المدرب توماس توشيل.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن الريال يحلم أيضاً، بضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي (19 عاماً)، زميل نيمار في صفوف باريس سان جيرمان، ولكن النادي الباريسي يرفض تماماً فكرة التفريط في مبابي الذي كان أحد أبرز نجوم المنتخب الفرنسي المتوج حديثاً بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكدت "أوندا سيرو"، أن توشيل لا يمانع في رحيل نيمار، ولكنه يضع الشروط لهذا وفي مقدمتها تدعيم الهجوم بلاعب بديل.

ومن الأسماء المطروحة لتعويض رحيل نيمار، يبرز المهاجم الأرجنتين باولو ديبالا (24 عاماً)، والذي يرغب بايرن ميونخ أيضاً في التعاقد معه.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن يوفنتوس باع بعض اللاعبين من أجل توفير المال اللازم لضم رونالدو (33 عاماً) من الريال.



