ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بحاول أنساكي لـ"رامي جمال" تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:44 ص
بحاول أنساكي لـرامي جمال تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

حققت أغنية "بحاول أنساكي" للمطرب رامي جمال نسب مشاهدات مرتفعة عقب طرحها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع عبر قناة "رامي جمال" بيوتيوب منذ نحو 4 أيام. 

أغنية "بحاول أنساكي" من ألبوم "ليالينا" وهي من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد وزيرى، توزيع أحمد أمين.



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما رامي جمال دراما بحاول أنساكي الفجر الفني اغنية اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 7:50:02 AM