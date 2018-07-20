بحاول أنساكي لـ"رامي جمال" تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)





حققت أغنية "بحاول أنساكي" للمطرب رامي جمال نسب مشاهدات مرتفعة عقب طرحها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع عبر قناة "رامي جمال" بيوتيوب منذ نحو 4 أيام.





أغنية "بحاول أنساكي" من ألبوم "ليالينا" وهي من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد وزيرى، توزيع أحمد أمين.







