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مدرب الفيصلي السعودي يطالب لاعبيه بالجدية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:30 ص
مدرب الفيصلي السعودي يطالب لاعبيه بالجدية
الفيصلي
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أحمد عصام
 

 

حرص المدرب البلجيكي مريشيا ريدينك المدير الفني لنادي الفيصلي السعودي، على تحفيز لاعيبه ومطالبتهم بالجدية خلال فترة الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

 

وطالب المدرب لاعبيه بزيادة الجهد خلال التدريبات في الأيام القادمة، قبل بداية الموسم المقبل، وثمّن خلال الاجتماع مع اللاعبين بالنادي آمس الخميس 19 يوليو بالجدية.

 

وشدد ريدينك على التركيز والانضباط خلال فترة التحضيرات، وركز المدرب البلجيكي على الجانب التكتيكي للاعبين بشرح بعض الخطط بشكل سريع وواضح.

 

وأكد مريشيا علي ضرورة زيادة المعدل البدني للاعبي الفريق، وشارك جميع لاعبي الفريق في التدريبات الجماعية بقيادة اللاعب عمر عبد العزيز قائد الفريق.

 

المزيد عن: الموسم الجديد المدرب البلجيكي مريشيا ريدينك الفيصلي الدوري السعودي الجدية
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