رونالدو يتفوق على ميسي وجريزمان في إحصائية غير متوقعة

ذكر موقع Nacional الإخباري أن أسرة من البيرو أطلقت على مولودها الجديد اسم قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم لوكا مودريتش.

وتصادف أن ولد لوكا مودريتش الصغير في 12 يوليو في مدينة خاين بمنطقة كاخاماركا، عشية فوز المنتخب الكرواتي على إنجلترا في مباريات الدور قبل النهائي بكأس العالم في روسيا 2018، وترشحها للدور النهائي، حيث خسرت لاحقا أمام فرنسا بنتيجة 2:4.

الجدير بالذكر أن إطلاق أسماء نجوم كرة القدم على الأطفال شائع جدا في البيرو، حيث سجل بها 870 كريستيانو رونالدو، و232 ليونيل ميسي، و23 أنطوان جريزمان، و4 توني كروس، و3 نيمار.