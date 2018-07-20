ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رونالدو يتفوق على ميسي وجريزمان في إحصائية غير متوقعة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:07 ص
رونالدو يتفوق على ميسي وجريزمان في إحصائية غير متوقعة
رونالدو
طباعة
وكالات
 

ذكر موقع Nacional الإخباري أن أسرة من البيرو أطلقت على مولودها الجديد اسم قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم لوكا مودريتش.

 

وتصادف أن ولد لوكا مودريتش الصغير في 12 يوليو في مدينة خاين بمنطقة كاخاماركا، عشية فوز المنتخب الكرواتي على إنجلترا في مباريات الدور قبل النهائي بكأس العالم في روسيا 2018، وترشحها للدور النهائي، حيث خسرت لاحقا أمام فرنسا بنتيجة 2:4.

 

الجدير بالذكر أن إطلاق أسماء نجوم كرة القدم على الأطفال شائع جدا في البيرو، حيث سجل بها 870 كريستيانو رونالدو، و232 ليونيل ميسي، و23 أنطوان جريزمان، و4 توني كروس، و3 نيمار.

 

المزيد عن: ميسي ورونالدو ميسي مودريتش رياضة رونالدو تفوق الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 7:50:02 AM