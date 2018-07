تامر حسني ينشر مقطع فيديو لـ عمرو يوسف وهو يغني "عيش بشوقك"

الله الله عالساحل ويلا حبيبي يا مورا الله يبارك فيك يا صاحب يا اصيل جايلك الأسبوع الجاي ان شاء الله @amryoussefofficial #عيش_بشوقك

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Jul 19, 2018 at 12:56pm PDT