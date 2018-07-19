تامر حسني ينشر مقطع فيديو لـ عمرو يوسف وهو يغني "عيش بشوقك"
الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:13 ص
الفجر الفني
نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو لزميله الفنان عمرو يوسف وهو يغني أغنيته الجديدة "عيش بشوقك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وهنأ عمرو يوسف زميله تامر حسني، بنجاح الأغنية معبرًا عن انتظاره صدرو الألبوم بفارغ الصبر، فيما علق تامر حسني قائلًا: "الله الله عالساحل ويلا حبيبي يا مورا الله يبارك فيك يا صاحب يا أصيل جايلك الأسبوع الجاي إن شاء الله".
أغنية "عيش بشوقك" ضمن ألبوم تامر حسني الجديد والذي يحمل نفس الأسم، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القادمة بالأسواق والمتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات مصطفى حسن، الحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهانى محروس، إخراج هادي الباجوري، وتدور فكرة الكليب حول أن تامر يسير وسط الناس، وكل واحد منهم لديه مشاكل مختلفة في حياته ورغم ذلك يحاول أن يخرج منهم الابتسامة.
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