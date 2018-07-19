تامر حسني ينشر مقطع فيديو لـ عمرو يوسف وهو يغني "عيش بشوقك"





نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو لزميله الفنان عمرو يوسف وهو يغني أغنيته الجديدة "عيش بشوقك"، و

ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وهنأ عمرو يوسف زميله تامر حسني، بنجاح الأغنية معبرًا عن انتظاره صدرو الألبوم بفارغ الصبر، فيما علق تامر حسني قائلًا: "الله الله عالساحل ويلا حبيبي يا مورا الله يبارك فيك يا صاحب يا أصيل جايلك الأسبوع الجاي إن شاء الله".