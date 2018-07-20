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صور حفيد الراحل كمال الشناوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:31 ص
صور حفيد الراحل كمال الشناوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
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انتشرت خلال اليومين الماضيين صور من حفل زفاف الفنان الشاب عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، حيث لفت الأول الأنظار إليه بسبب وسامته.

وتغزل عدد كبير من جمهور مواقع التواصل بوسامة الفنان عمر الشناوي، ورأى البعض أنه ورث جمال ووسامة جده، فيما كان للبعض رأي آخر، مُعلقين أن الشناوي الصغير يتمتع بجمال أكثر من جده.

يشار إلى أن الفنان الشاب احتفل بزفافه مساء الإثنين على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى هند حداد، فيما كشفت بعض المصادر بأنها طليقة الفنان محمد الكيلاني وأم ابنه حمزة. 

ودخل الشناوي، عالم التمثيل من خلال مسلسل"الأب الروحي"، وشارك في مسلسل "كلبش" بجزئيه الأول والثاني.


صور حفيد الراحل كمال الشناوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
صور حفيد الراحل كمال الشناوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
صور حفيد الراحل كمال الشناوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
صور حفيد الراحل كمال الشناوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
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