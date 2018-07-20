مهاب مميش: عبور 357 سفينة بقناة السويس الأسبوع الماضي

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الخميس، عبور 357 سفينة بحمولة 24.3 مليون طن.





وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.



