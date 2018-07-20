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"الشماع": سفينة "تيتانيك" كانت تحمل حاويات بها أثار مصرية ويجب انتشالها

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:29 ص
الشماع: سفينة تيتانيك كانت تحمل حاويات بها أثار مصرية ويجب انتشالها
بسام الشماع
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نعيم يوسف
 
قال بسام الشماع، الباحث فى علم المصريات، إن هناك "حاويات" بها أثار مصرية على سفينة "تيتانيك"، الغارقة، كانت إحدى السيدات اللاتي على سطح المركب قد سرقتها وتحاول تهريبها للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "الشماع"، في لقاء مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، الخميس: "لو اقنعنا العالم بانتشال آثارنا الغارقة في سفينة تيتانيك في المحيط، وأتينا بهذه الأثار ونضعها في ميدان التحرير سوف تأتي بـ40 مليون سائح في العام".

ولفت الباحث في علم المصريات، إن هناك تمثال قامت السيدة التي على سطح المركب بأخذه معها، وظهر هذا أخيرا، ويروجون له على أنه "من آثار تيتانيك"، وليس من الآثار المصرية.
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