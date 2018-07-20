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عاجل من المتحدث العسكري بشأن الطائرة الأوكرانية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:26 ص
عاجل من المتحدث العسكري بشأن الطائرة الأوكرانية
المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي
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أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" عن هبوط طائرة مدنية أوكرانية الجنسية طراز إنتونوف 26 إضطرارياً إثر حدوث عطل فنى بمحركاتها كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان، وبدخولها المجال الجوى المصرى تم متابعتها إلى أن هبطت إضطرارياً، وعلى الفور تم دفع عناصر من القوات المسلحة التى قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمستقلى الطائرة وعددهم (6) وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وجارى إستدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدنى لتحديد أسباب العطل وإصلاحه.

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