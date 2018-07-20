وزير الشباب: نسعى لتكون الرياضة أسلوب حياة



وأشار "صبحي" في لقاء مع برنامج "ملعب البلد"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، إلى أن هناك ما يعرف بـ"الرياضة القمية"، ويدرسون ما تحتاجها لكي يتم تطويرها، والاثنين يتم إدارتهما من خلال الاقتصاد والاستثمار.



ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالرياضة، وانتقاء المواهب في الرياضة، وأحد هذه البرامج هو انتقاء المواهب في كرة القدم مع مؤسسة "برشلونة" للتنمية، على غرار ما يحدث في الأكاديميات الرياضية في أوروبا.



وأوضح أنه تم اختيار محافظة مطروح في البداية لطبيعتها الجغرافية، ووجود هواء جيد، ومساحات واسعة لم تكتشف بعد، ولكن سيتبع ذلك باقي محافظات مصر.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم يسعون لكي تكون الرياضة أسلوب حياة، وأن يجد الناس مكانا يركضون فيه، ويتوفر لهم مكان لممارسة الرياضة.