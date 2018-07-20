ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الشباب: نسعى لتكون الرياضة أسلوب حياة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:13 ص
وزير الشباب: نسعى لتكون الرياضة أسلوب حياة
الدكتور أشرف صبحي
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم يسعون لكي تكون الرياضة أسلوب حياة، وأن يجد الناس مكانا يركضون فيه، ويتوفر لهم مكان لممارسة الرياضة.

وأشار "صبحي" في لقاء مع برنامج "ملعب البلد"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، إلى أن هناك ما يعرف بـ"الرياضة القمية"، ويدرسون ما تحتاجها لكي يتم تطويرها، والاثنين يتم إدارتهما من خلال الاقتصاد والاستثمار.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالرياضة، وانتقاء المواهب في الرياضة، وأحد هذه البرامج هو انتقاء المواهب في كرة القدم مع مؤسسة "برشلونة" للتنمية، على غرار ما يحدث في الأكاديميات الرياضية في أوروبا.

وأوضح أنه تم اختيار محافظة مطروح في البداية لطبيعتها الجغرافية، ووجود هواء جيد، ومساحات واسعة لم تكتشف بعد، ولكن سيتبع ذلك باقي محافظات مصر.
المزيد عن: ملعب البلد مطروح السيسي الدكتور أشرف صبحي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 6:20:01 AM