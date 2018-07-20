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النصر السعودي يكشف مواعيد ودياته قبل انطلاق الموسم الجديد

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:30 ص
النصر السعودي يكشف مواعيد ودياته قبل انطلاق الموسم الجديد
القادسية
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أحمد عصام
 

 

كشف نادي النصر السعودي، عن مواعيد مبارياته الودية استعداد للموسم الكروي القادم في المعسكر الذي يقام في سويسرا حاليًا.

 

ويخوض الفريق السعودي ثلاث وديات خلال هذا المعسكر، حيث يلعب مبارياته في مدينة زيوريخ السويسرية، ويواجه نادي تروا الفرنسي يوم 24 من الشهر الجاري، ويلعب ضد تادي جلطة سراي التركي يوم 28 يوليو.

 

ويختتم مبارياته الودية امام نادي باناثينايكوس اليوناني يوم 4 أغسطس القادم في لوزان، ويذكر أن النصر فاز في أولى مبارياته الودية بنتيجة تسعة أهداف نظيفة.

 


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