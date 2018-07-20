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جمهور ميريام فارس غاضب.. والسبب شيرين عبد الوهاب

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:35 ص
جمهور ميريام فارس غاضب.. والسبب شيرين عبد الوهاب
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انتشرت عبر موقع "إنستجرام"  مجموعة صور مركّبة من قبل متابعي وجمهور النجمة ميريام فارس، وهي عبارة عن "أفيش" حفلها الغنائي الذي كان من المفترض أن تُحييه في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.

واللافت أنّه وفي صورة أخرى، تمّت إزالة صورة ميريام واستبدالها بصورة النجمة شيرين عبد الوهاب، ولكن مع الإبقاء على لقب "ملكة المسرح". ومعروفٌ أنّ هذا اللقب هو لميريام فارس، ما أثار غضباً جماهيرياً واسعاً في صفوف متابعيها الذين اعتبروه "خطأ لا يُغتفر".

وجاء في المنشور المُتداول: "كان من المقرر أن تحيي ملكة المسرح ميريام فارس حفل عيد الأضحى المبارك في فندق هيلتون بارك لاين في لندن في 25 أغسطس، وبعد اعتذارها عن إحياء الحفل بسبب حالتها الصحية، أتَوا بشرين عبدالوهاب واستبدلوا صورة ميريام في الإعلان بصورة شيرين... ولكنهم نسَوا إزالة لقب ميريام "ملكة المسرح".

ووجه عدد من متابعي ميريام عتباً لشيرين والقائمين على الحفل، مشيرين إلى أنّهم يجب ألّا يرضوا بما حدث، على اعتبار أن موضوع لقب ميريام متعارف عليه كذلك، وبالتالي هذا خطأ يجب تصحيحه.



جمهور ميريام فارس غاضب.. والسبب شيرين عبد الوهاب
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