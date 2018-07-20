القادسية ينهي المرحلة الأولى من المعسكر الاستعدادي

أنهى فريق القادسية السعودي بقيادة المدرب الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش، مرحلته الأولى من المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد والذي استمر لمدة 21 يوما.

واختتم الفريق تدريباته على ملعبه بالمملكة بحضور جميع لاعبي النادي، وركز المدرب الصربي على التدريبات التكتيكية، بينما تدرب 7 لاعبين بشكل منفردا.

واستبعد المدرب الصربي ستانوجيفيتش بعض اللاعبين من المعسكر الخارجي والمقرر في النمسا، ومن بينهم وسام وهيب لاعب الفريق.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق فجر يوم السبت القادم إلى النمسا، وسوف يتدرب الفريق في مدينة لويبر سدروف حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس.