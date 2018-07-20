"الهيبة العودة" يتفوق من جديد





منذ أيام نال مسلسل "الهيبة – العودة" نصيبه من العرض الكبير في صحيفة "لو موند" الفرنسية، أكبر صحيفة عالمية، واليوم ومرة أخرى ، لم يكن مفاجئًا لنا ولا لنقاد الدراما العربية، اختيار الجمهور العربي الواسع لمسلسل "الهيبة- العودة" كأفضل الأعمال للعام 2018 في استفتاء عام، أجراه موقع "إي تي سيريا"، المتخصص بالاستفتاءات الدرامية.





وتربَّع "الهيبة – العودة" على قمة المسلسلات العربية لشهر رمضان الماضي، كما كان من ضمن التوقعات احتلال الشركة المنتجة (الصبَّاح للانتاج الفني) وصاحبها المنتج صادق الصبّاح، للمرتبة الأولى في هذا الاستفتاء.





الاستفتاء أجراه موقع "إي تي سيريا" المعروف، والذي سخَّر كل صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي من الفايسبوك وتويتر إلى إنستغرام، لإتاحة المجال لأكبر عدٍد ممكن من الناس للتصويت.





وبعدما نوّه الموقع بأنه تمّ حذف التصويت المزدوج والصادر من نفس الجهاز، جاءت النتيجة لصالح مسلسل “الهيبة- العودة” بست جوائز هي على التوالي:-





- أفضل ممثل دور أول تيم حسن





- أفضل إنتاج شركة الصبَّاح للانتاج الفني





- أفضل شارة موسيقية ناصيف زيتون





- أفضل ممثلة دور ثاني روزينا لاذقاني





- أفضل عمليات بصرية





- أفضل فريق موسيقي



