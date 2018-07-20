شحاتة: كارتيرون يتسم بالجرأة والشخصية القوية وسينجح مع الأهلي

يرى رضا شحاتة نجم الأهلي السابق أن هناك علاقة ود بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي ولاعبي الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي لعب بنفس طريقة القلعة الحمراء المتعارف عليها.

وأوضح شحاتة في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc الفضائية، أن كارتيرون خاض مباراة تاونشيب البتسواني بنفس طريقة لعب الأهلي، ولكن ما أعجبني فيه هي هدوئه في إدارة المباريات وشخصيته القوية، ويتسم بالجرأة ولكن من الصعب الحكم عليه حاليا، كما أن الأهلي وصل لـ60 % من الأداء الفني.

وشدد شحاتة على أن البدايات للمدرب الجديد مهمة لأي فريق في العالم، مشيرا إلى أن الأهلي لو تعادل أو خسر لكانت الجماهير حملت الإخفاق للوافد الجديد ساليف كوليبالي.

واستطرد أن فرصة الأهلي في الصعود قائمة لأن الفريق لا يستسلم وطالما كانت الفرصة قائمة يقاتل عليها، متوقعا نجاح كارتيرون مع الأهلي لو الظروف تهيأت له بشكل سليم.