وزيرة الثقافة ورئيس الإنتاج الثقافي يفتتحان المعرض الرابع لمصممي سينوجرافيا المسرح المصري (صور)





افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المعرض الرابع لمصممي سينوجرافيا المسرح المصري، مساء أمس الخميس، والذى يستضيفه قطاع شئون الإنتاج الثقافي بمركز الهناجر للفنون، فى الفترة من 19 حتى 31 يوليو الجارى.





وأعربت وزير الثقافة عن سعادتها بحضور المخرج جلال الشرقاوى الافتتاح، وأشادت بما يقدمه المعرض من لوحات مميزة ونادرة، كما استمعت لشرح السادة مصممي اللوحات المشاركين فى المعرض، بحضور الفنان يوسف إسماعيل مدير عام المسرح القومي، ومصممة الأزياء المهندسة نعيمة عجمي، والدكتور محمد سعد المنسق العام للمعرض.





وقدم مصمم الديكور والإضاءة حازم شبل، والمشرف على المعرض ونائب رئيس الهيئة الدولية لسينوجرافيا، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، لتفضلها بافتتاح المعرض، كما وجه الشكر للمخرج خالد جلال، لما يقدمه من دعم لمثل هذه المعارض المتميزة، وألقى الضوء على بعض اللوحات التى شاركت فى عدد من المهرجانات والفعاليات الدولي.

يذكر أن المعرض يشارك فيه أكثر من 30 مصمم من إتجاهات وخبرات وأجيال مختلفة، كما يضم أكثر من 70 لوحة.