الحاوي عن رحيل الشناوي وجبر: "اللي مش عايز الزمالك احنا مش عايزينه"

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مدرب كبير وسمعته تسبقه باعتباره يحمل سيرة ذاتية قوية، مشيرا إلى أنه من الصعب الحكم عليه إلا بعد مشاهدة الفريق في المباريات الرسمية.

وقال حاوي الزمالك في تصريحات لبرنامج "تامر وبشير" على قناة hc الفضائية، إن أهم شيء هو الانسجام بين اللاعبين لأن أوقات كثيرة نستقدم صفقات كثيرة ولا نحقق انتصارات، مطالبا بضرورة تغيير فكر وثقافة اللاعبين ولابد أن تعرف شخصية الزمالك.

وعن رحيل أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد توفيق إلى بيراميدز، رد قائلا: "اللي مش عايز الزمالك احنا مش عايزينه، وهما لعيبة مهمة والدنيا دلوقتي عرض وطلب ونادي الأهرام بيصرف مبالغ كبيرة".